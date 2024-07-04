Путин назвал талибов* союзниками в борьбе с терроризмом

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

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Российский лидер заявил, что они посылали сигналы о готовности работать в данном направлении.

Движение «Талибан»*, которое контролирует власть в Афганистане, является для России союзником в борьбе с терроризмом. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после саммита ШОС в Астане.

«В целом мы должны исходить из того, что движение „Талибан“ контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы безусловно для нас союзники по борьбе с терроризмом», — сказал Путин.

Президент России выразил уверенность в том, что «Талибан» заинтересован в стабильности в Афганистане. Кроме того, от представителей движения поступали сигналы о готовности работать «на антитеррористическом треке», добавил Путин.

Весной этого года МИД и Минюст России доложили Путину о том, что движение «Талибан» можно исключать из списка террористических организаций, деятельность которых запрещена в стране. Объясняя такое решение, российский лидер отметил, что сегодня надо исходить из реалий того, что талибы контролируют власть в Афганистане, и с ними нужно выстраивать отношения.

«Надо исходить из реалий, и соответствующим образом выстраивать отношения. Мы со многими партнерами в контакте, в том числе и в контакте с партнерами и в регионе Центральной Азии. И мы учитываем мнение каждого из наших партнеров и друзей и будем вместе формулировать эту позицию», — говорил тогда Путин во время пресс-конференции по итогам государственного визита в Узбекистан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что делегация «Талибана» посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) для расширения экономического сотрудничества с Россией.

* — Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.