Фото: www.globallookpress.com / © Zhao Dingzhe

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Пресс-секретарь президента Украины сообщил, что у него «совсем другой график». Но какая причина на самом деле?

Президент* Украины Владимир Зеленский не будет давать интервью Такеру Карлсону. При этом прежде сам американский журналист говорил, что уже готовится к соответствующей съемке.

«Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет», — написал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров на своей странице в соцсети.

В РФ уже отреагировали на отказ Зеленского общаться с журналистом. Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru заявил — глава киевского режима боится разоблачения в разговоре с Карлсоном. Американский журналист хорошо осведомлен в вопросе украинского конфликта, поэтому ему не получится внушить выгодную для Незалежной версию происходящего.

«Он же выдает себя чуть ли не за защитника мировой цивилизации. А Карлсон понимает, что как раз Зеленский разрушитель мировой цивилизации. Разница тут очень серьезная», — пояснил Сергей Цеков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.