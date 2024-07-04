«Любят ласку»: как и где живут подаренные Путину олени

Фото, видео: Telegram / Московский зоопарк / Moscowzoo_official; 5-tv.ru

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Беременная важенка досталась президенту от ямальской семьи.

Подаренные несколько месяцев назад президенту РФ Владимиру Путину северные олени успели освоиться в филиале Московского зоопарка, расположенном в городе Великий Устюг. Белоснежная важенка и ее малыш олененок чувствуют себя прекрасно.

«Мама и малыш уже успели освоиться на временной карантинной территории и чувствуют себя хорошо. Оба оленя спокойно относятся к сотрудникам Зоосада, активно общаются с ними, любят ласку, не боятся людей», — сообщили в Telegram-канале Московского зоопарка.

Жарким лето зоологи и ветеринары не оставляют без присмотра животных. Детеныш уже начинает привыкать ко взрослой пище (ягелю, веточному корму, травяной муке, особым витаминно-минеральным добавкам), но в основном питается материнским молоком.

Президенту РФ подарила беременную белую важенку 12 апреля ямальская семья Пяк. Они являются потомственными оленеводами.

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