Названы победители конкурса грантов для НКО от «Столото»

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Размер гранта составляет 500 тысяч рублей.

Распространитель государственных лотерей «Столото» подвел итоги первого в 2024 году этапа конкурса грантов для некоммерческих организаций, сообщили в пресс-службе компании. Совет по благотворительной деятельности «Столото» выбрал четыре организации, которые стали победителями конкурса. Они получат гранты в размере 500 тысяч рублей на реализацию своих благотворительных проектов.

Победителями первого в 2024 году этапа конкурса грантов стали благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» (Москва), благотворительный фонд «Доброе влияние» (Иркутская область), благотворительный фонд «Путевка в жизнь» (Саратовская область) и Арзамасский дом социального обслуживания для детей «Маяк» (Арзамас).

Благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» выиграл грант на издание 45 полисенсорных комплектов книг из серии «Атлас восприятия иллюстраций» для слепых детей и детей с нарушением зрения. Благотворительный фонд «Доброе влияние» с помощью гранта построит для одиноких пожилых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Теплицу изобилия» в Тайшете Иркутской области для занятий агротерапией. Благотворительный фонд «Путевка в жизнь» направит средства гранта на реализацию проекта «Второй дом», в рамках которого подростки, проживающие в детских учреждениях, выпускники детских домов и подростки из неблагополучных семей смогут получить дополнительное профессиональное образование. А Арзамасский дом социального обслуживания для детей «Маяк» построит на выигранные деньги инклюзивную спортивную площадку.

«В рамках первого в 2024 году этапа конкурса грантов мы получили 144 заявки. Выбрать победителей было непросто, поскольку среди присланных заявок было много важных и социально значимых проектов. Традиционно средства в рамках конкурса грантов распределяются между несколькими проектами разной направленности, и в этот раз поддержку от „Столото“ получили проекты как для детей, оставшихся без попечения родителей, так и для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. „Столото“ планирует продолжать проведение конкурса грантов, чтобы оказать помощь и содействие как можно большему количеству благотворительных проектов», — отметила директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман.