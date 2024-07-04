Защита генерала Попова потребовала завести дело о госизмене из-за утечки данных

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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На Украине его недавно объявили в международный розыск.

Защита экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова поджала заявление на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В нем содержится просьба о возбуждении дела против неустановленных лиц на Украине. Об этом заявил адвокат Попова Сергей Буйновский в беседе с РИА Новости.

«Мы подали заявление <…> с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине, как-то попали секретные документы в открытый доступ. Либо же это шпионаж», — сказал он.

Дело в том, что на прошлой неделе Служба безопасности Украины (СБУ) объявила генерала Попова в международный розыск. Как сообщала прокуратура Харьковской области, его обвинили по статье о «Ведении агрессивных военных действий».

Попова арестовали 17 мая на два месяца. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть четвертая статьи 159 УК РФ). По данным следствия, Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи изделий металлопроката, которые были закуплены в прошлом году военно-гражданской администрацией Запорожской области для предоставления гуманитарной помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК России добавил генералу Попову обвинение в служебном подлоге. Причем вину Попов признавать отказался.