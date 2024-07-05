Снова в небо: Конюхов совершит беспосадочный перелет к Северному полюсу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Известия; 5-tv.ru

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Путешественник намерен преодолеть 800 километров за 14 часов.

Легендарный путешественник Федор Конюхов отправился в очередное опасное приключение: вместе со своим напарником — мастером спорта международного класса Игорем Потапкиным он собирается установить новый мировой рекорд по арктическим беспосадочным перелетам. Перемещаться они будут на мотопараплане! Ледокол, который отвезет путешественников на Землю Франца-Иосифа — оттуда путешественники начнут свой полет — отчалил от пристани Росатомфлота в Мурманске. В необычную экспедицию Федора Конюхова проводила корреспондент «Известия» Наталия Оскерко.

800 километров за 14 часов — беспосадочный перелет. Это необычное путешествие уже само по себе можно смело назвать мировым рекордом. К тому же, как заявил Конюхов, по этому маршруту еще никто не летал — они хотят быть первыми.

Команда стартует с острова Рудольфа, это самая северная точка Земли Франца-Иосифа, на который Конюхова и Потапкина привезет один из мощнейших атомных ледоколов в мире — «50 лет Победы». После команда пересядет на мотопараплан.

Для взлета, как говорят полярники, требуются особые условия.

«Параплану нужно метров 200 ровной полосы, чтобы взлететь, разогнаться, поднять крыло. Вот где-то мы будем так искать, чтобы не было ни водички, ни торосов, ровные льдины», — отметил капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Руслан Сасов.

Над парапетом кабины два года трудились настоящие ученые: материалы из углеродных и стеклотканей предоставили в «Росатоме», обтекаемую капсулу спроектировали в Петербургском политехническом университете. Аппарат облегчили до максимума, теперь он весит всего 170 килограммов, в нормальных условиях может пролететь 1200 километров, или 16 часов.

«У него появился обтекатель, крепкий, который обеспечил нам улучшенную аэродинамику, дополнительные баки из легких прочных материалов дают нам дополнительные возможности по дальности и времянахождению в полете. Его тактико-технические характеристики улучшены», — рассказал мастер спорта международного класса пилот мотопараплана Игорь Потапкин.

Но на грядущем перелете экспедиция не закончится. После приземления на Севере Потапкин снова пересядет на ледокол, Конюхов же останется. Путешественника ждут исследования - он развернет в Северном Ледовитом океане дрейфующую станцию, чтобы изучать наличие микропластика в водах. Продлится экспедиция, по планам, до 5 августа.