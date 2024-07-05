Дом посыпался: в Кузбассе частично обрушился Дворец творчества

Фото, видео: Telegram / Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса / kemprokuratura; 5-tv.ru

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Он входил в инфраструктуру летнего детского лагеря. Пострадавших нет.

В Кемеровской области, в городе Белове, обрушился действующий Дворец творчества. Посыпались несущие стены и перекрытия — разрушения затронули этажи с первого по четвертый.

Площадку использовали для летнего детского отдыха. И только благодаря удачному стечению обстоятельств ни дети, ни взрослые не пострадали. Юные постояльцы лагеря ушли буквально за несколько минут до произошедшего обрушения. Сотрудники, которые находились внутри, успели выбежать на улицу.

На месте сейчас работают следователи. Возбуждено сразу два уголовных дела — о халатности и о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.

Известно, что Дворец открыли в конце 1970 годов. В августе 2023 года МЧС проверяло здание, и тогда никаких нарушений обнаружено не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что в многоквартирном доме в Пензенской области рухнула крыша. Прокуратура завершила проверку по делу. Пока жильцам ветхого дома предложили переехать в другую комнату, но там была обнаружена плесень.