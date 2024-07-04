Накрыло лавиной: снежная глыба в Сочи насмерть придавила туристку

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Парк, где произошла трагедия, закрыт для посещений.

Трагический случай в Сочи. На Красной поляне туристку накрыла снежная лавина. Огромные ледяные глыбы сбили бегущую девушку с ног. Все произошло на глазах очевидца.

Издалека кажется, что куски снега небольших размеров, на самом деле каждый весит несколько тонн. От полученных травм туристка погибла. Известно, что маршрут нацпарка, где случился обвал, закрыт для посещений. В горах еще много снега. Поэтому не стоит недооценивать риски.

Ранее, весной 2024 года, на Камчатке под лавину попали туристы. В капкане оказалось 11 человек, двое из которых погибли. Стало известно, что весь поход был спланирован без учета прогноза погодой. В сводках метеорологов, кстати, значилась вероятность схода лавины. Кроме того, у туристов не было при себе специального оборудования, в частности щупов, с которыми шансы на спасения традиционно выше.

Ранее 5-tv.ru писал, что участок трассы «Колыма» в Якутии перекрыли из-за схода лавины.