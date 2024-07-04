ШОС расширяется: в Астане подводят первые итоги саммита

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Полноправным членом организации стала Белоруссия.

Внимание мировых СМИ сейчас приковано к саммиту ШОС, на котором уже приняли ряд важных решений. Так, состав Шанхайской организации сотрудничества стал шире — список пополнила Белоруссия. Кроме того, сегодня лидеры стран-участниц по итогам заседания подписали Астанинскую декларацию, которая затрагивает глобальную политическую повестку, а также провели встречи сразу в нескольких форматах. О чем договорились? В столице Казахстана за всем следит корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Первые итоги большого международного съезда в Астане уже можно подводить. Завершены как большая часть официальной части, так и двусторонние встречи. С исполняющим обязанности президента Ирана, который привез с собой портрет погибшего в авиакатастрофе Раиси, Владимир Путин беседовал тет-а-тет о том, что не только в ШОС, но и в других объединениях Ирану будут рады.

«Государствами-членами организации рассматривается заявка Ирана на получение статуса государства-наблюдателя при ЕврАзЭС», — сказал Путин.

С эмиром Катара говорили о взаимовыгодном экономическом сотрудничестве и мирных инициативах в неспокойных уголках планеты.

«Хотел бы вас поблагодарить и за ваши усилия, направленные на решение вопросов гуманитарного характера, вопросов, которые возникают в ходе и в связи с украинским кризисом. Кроме того, известно, что вы выступаете одним из наиболее эффективных посредников в кризисе на Ближнем Востоке между ХАМАС и Израилем», — сказал Путин.

ШОС изначально создавалась для сотрудничества в сфере безопасности и сегодня претендует на статус ведущей силы в Евразии. Вот и генсек ООН Антониу Гуттериш на площадке саммита говорит о мире.

«Нам нужен мир на Украине на основе Устава ООН и международного права, нам нужен мир от Судана до Сахеля, от Мьянмы до Гаити, нам нужен мир в Афганистане. Все страны должны объединиться. ООН готова сотрудничать с ШОС по борьбе с терроризмом по всему миру», — сказал генсек ООН Антониу Гуттериш.

Владимир Путин в своем выступлении подчеркнул: план России как раз в том, чтобы мир наступил как можно скорее.

«Россия, как известно, никогда не отказывалась и сейчас готова к продолжению мирных переговоров. Отказалась от переговоров именно Украина, причем сделала это публично по прямому указанию из Лондона, а значит, — в этом нет никаких сомнений — и из Вашингтона, о чем украинские официальные лица говорят прямо и открыто», — сказал Путин.

Владимира Путина участники саммита приветствовали тепло. Дружеские отношения способствуют выработке общего видения глобальных процессов, которое лежит в основе итогового документа саммита.

Один из главных итогов этой встречи участников ШОС — подписание Астанинской декларации. Это всеобъемлющий документ, главное в котором — общий подход к решению самых сложных мировых проблем.

В декларации четко прописано: страны ШОС против размещения оружия в космосе, разработки биологического оружия, считают недопустимыми односторонние санкции, двойные стандарты в вопросах борьбы с терроризмом, намерены работать над предотвращением рисков в сфере искусственного интеллекта.

«Согласованные подходы стран ШОС к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня отражены во вынесенной на одобрение на саммите Астанинской декларации. В ней дополнительно высвечивается приверженность всех участников ШОС формированию справедливого многополярного миропорядка, основанного на центральной роли Организации Объединенных Наций, на международном праве, на стремлении суверенных государств к взаимовыгодному партнерству», — сказал Путин.

Выгода в цифрах: средний прирост ВВП стран-участниц составляет 5%, рост промышленного производства — 4,5%. При этом уровень инфляции составляет всего 2,4%. Товарооборот России с государствами ШОС вырос на четверть, при этом почти все расчеты — 92% — производятся в национальных валютах. Экономика — важная часть сотрудничества, но не единственная.

«Вызывает удовлетворение, что страны ШОС последовательно наращивают взаимодействие на культурно-гуманитарном рынке. Развиваются контакты в области науки и образования, охраны окружающей среды, здравоохранения и борьбы с эпидемиями, растут туристические, спортивные и молодежные обмены», — отметил Путин.

Сегодня ШОС — это 24 государства, включая наблюдателей и партнеров по диалогу. По итогам саммита в Астане полноценных участников организации стало на одного больше.

Восточная прозорливость в действии. Организаторы саммита предвосхитили его главное событие и установили флаг Белоруссии рядом со знаменами остальных участников ШОС еще до того, как страну официально приняли в организацию.

ШОС наряду с БРИКС и ЕАЭС — один из устойчивых центров формирования многополярного мира, пространство для взаимовыгодного сотрудничества и честного диалога единомышленников, которых с каждым годом становится все больше.