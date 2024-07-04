Конкурентка Плющенко? Загитова решила запустить собственное ледовое шоу

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Рассказываем, сможет ли юная фигуристка соперничать с достигшими немалых успехов мэтрами фигурного катания.

Очередное ледовое шоу для зрителей планирует запустить спортсменка Алина Загитова. Она собирается встать в один ряд с чемпионами — Евгением Плющенко, Ильей Авербухом и Татьяной Навкой.

О своем намерении юная фигуристка заявила в социальных сетях. За день до этого во время выступления с лекцией в Санкт-Петербурге ведущая мероприятия якобы случайно спросила у Загитовой, не хотелось бы ей придумать свое шоу. На это спортсменка отреагировала положительно.

«Подумаю над этим», — ответила фигуристка.

Дня оказалось достаточно для реализации проекта такого масштаба. При этом подробности шоу пока держатся в тайне — тема и содержание постановок, состав участников, декорации и так далее. Алина Загитова сообщила, «все будут приятно удивлены и чуть-чуть шокированы».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Навка и Авербух отреагировали на планы Загитовой создать свое ледовое шоу.