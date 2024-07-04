Уже осенью: на сколько проиндексируют пенсии военным пенсионерам в России

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Изначально планировалось увеличить выплаты на 4,5%.

Государственная дума приняла во втором и третьем окончательном чтении законопроект об индексации военных пенсий на 5,1%. Соответствующее решение опубликовано на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Правительство России подготовило данный проект закона после того, как был уточнен прогноз социально-экономического развития в текущем году. Изначально планировалось увеличить выплаты на 4,5%, но потом в ходе заседания кабмина 30 мая глава Минфина Антон Силуанов заявил, что военные пенсии будут проиндексированы на 5,1% 1 октября 2024-го.

Индексация коснется пенсионеров, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Совфед одобрил законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Среднее повышение составит не меньше 1,3 тысячи рублей.

Вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам предложил в июне президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2024. По его словам, речь в первую очередь идет об обеспечении социальной справедливости.