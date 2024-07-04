Суд оставил без изменения решение о продлении ареста певца Шарлота

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист остается под стражей до 23 июля включительно.

Самарский областной суд оставил без изменения решение о продлении ареста музыканта Эдуарда Шарлота.

«Постановление Кировского районного суда города Самары от 29 мая 2024 года оставлено без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сообщила пресс-служба инстанции.

Областной суд рассматривал жалобу защиты 26-летнего исполнителя, и не нашел оснований для ее удовлетворения. Так, он остается под стражей до 23 июля включительно.

Артист вернулся в Россию в ноябре 2023 года. В петербургском аэропорту Пулково его сразу же задержали сотрудники полиции. Музыканту был назначен административный арест на 13 суток с направлением в спецприемник. Молодого человека обвинили в мелком хулиганстве.

Скандального певца Шарлота доставили в Самару на допрос

Затем стало известно о том, что в отношении исполнителя есть и более тяжкие обвинения за провокационные русофобские действия в публичном пространстве.

Певец Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел по статьям: «Реабилитация нацизма», «Публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что генерал-майору Попову добавили еще одно обвинение.