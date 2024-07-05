Не оставляет в покое: муж Светланы Грачевой решил оправдаться в суде

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

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Ранее вину мужчины признали по делу об избиении жены.

Суды по делу о домашнем насилии правозащитницы Светланы Грачевой продолжаются. О том, что ее бывший супруг подал кассационную жалобу из-за несогласия с приговором, она рассказала в беседе с изданием «Страсти».

По ее словам, ей отказывали в возбуждении уголовного дела 11 раз. Бывший муж Светланы в 2019 году во время избиения травмировал ей кисть руки.

«Моя победа показала всей стране, что не нужно ждать последствий бездействия правоохранительных органов, а нужно привлекать за такое», — заявила Светлана.

Она отметила, что суд встал на ее защиту, потому что «волокита» уголовного дела по статье длилась почти пять лет. Однако бывший супруг женщины не угомонился и решил оправдаться.

«По поводу того, что до сих пор не признал вину, так большинство абьюзеров не признают своей вины», — считает Светлана Грачева.

Кроме того, девушка уверяет — бывший супруг не оставляет ее в покое и продолжает следить за ее личной жизнью.

При этом она надеется, что его шансы в суде минимальны, так «у нас оправдательных приговоров почти нет». Светлана Грачева уверена — его вину признали и доказали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в России вернулись к закону о домашнем насилии.