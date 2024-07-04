В огне дом и деревянные паллеты: в Одинцове тушат мощный пожар

Пожар произошел на площади 1,6 тысячи квадратных метров в подмосковном Одинцове

Фото, видео: 5-tv.ru

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Возгорание зафиксировано и на обшивке рядом стоящего ТЦ.

В подмосковном Одинцове пожар произошел на территории частного домовладения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в поселении Новоивановская поступило от очевидца. Прибывшие на место спасатели установили, что горят деревянные паллеты на открытой площадке на участке домовладения, частный дом и рядом стоящий торговый центр.

Согласно последним данным, опубликованным в Telegram-канале ведомства, площадь пожара в Одинцове составляет 1,6 тысячи квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет. Людей своевременно эвакуировали из опасного места.

К ликвидации огня в Одинцове привлечено свыше 60 человек и 15 единиц техники. Причем силы и средства для борьбы с пожаром наращиваются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в иркутском садоводстве произошел пожар, в результате происшествия погибла женщина и пострадал мужчина.