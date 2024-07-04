Праздник Иван Купала: народные традиции и обычаи

Фото: © РИА Новости

Это один из немногих языческих праздников, дошедших до наших дней.

Через несколько дней, 7 июля, празднуется один из самых интересных славянских праздников — Иван Купала. Это удивительное сочетание старославянских и христианских обычаев и традиций, которым нет аналогов нигде в мире. Издание URA.RU рассказало, как именно отмечать этот праздник, а чего делать категорически не следует в этот день.

На праздник Ивана Купалы православные христиане обычно посещают церковную службу, посвящая свои молитвы Иоанну Крестителю, в честь которого и назван праздник. Даже те, кто по тем или иным причинам не могут посетить храм, читают праздничные тропарь и кондак, но уже в домашних условиях.

Читайте также Иван Купала: почему 7 июля нельзя спать и нужно обязательно искупаться

В народные же традиции празднования Ивана Купалы входят хороводы, плетение венков, прыжки через костер, купание и гадание на травах и цветах.

Считается, что раз в год, именно в ночь праздника, расцветает цветок папоротника, исполняющий любые желания, и дарующий чудесные силы. Сорвать цветок мешает нечистая сила, которая в эту ночь также выходит наружу. Но тот, кто все-таки сможет преодолеть все препятствия, обретет дар прозорливости, понимания языка животных, а также чутья на сокровища.

Кроме того, ходят поверья, что в этот праздник нельзя уходить далеко от деревни или сидеть в одиночестве. В противном случае, человек рискует быть украденным нечистой силой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предложили сделать выходным День семьи, любви и верности.