«Люблю Россию»: французский шпион Винатье* сделал неожиданное заявление в суде

Французский иноагент Винатье* заявил на суде о любви к России

Фото: © РИА Новости

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На заседании решался вопрос об аресте иноагента.

Гражданин Франции Лоран Винатье*, сотрудник швейцарского «Центра гуманитарного диалога», подозреваемый в шпионаже, признался, что любит Россию. Такое неожиданное заявление он сделал, выступая в суде по видеосвязи. На этом заседании рассматривалась жалоба на арест француза.

«Я люблю Россию. Моя жена русская, друзья все в Москве. Моя жизнь связана с Россией», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем француз заявил, что никогда не использовал свою деятельность против России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал имущество обвиняемого в сборе военных сведений француза Винатье.

Силовики задержали Винатье 6 июня по подозрению в шпионаже. По данным ФСБ, он на территории России собирал данные военного характера, которые могли быть использованы против государственной безопасности. Следствие считает, что мужчина устанавливал связь с госслужащими, политологами и военными и пытался вытянуть из них секретную информацию.

Француз Лоран Винатье признал свою вину по делу о незаконном сборе данных на допросе, его также обвиняют в невыполнении обязанностей, связанными со статусом иноагента.

* — признан в России иноагентом