Фото, видео: Сергей Баранов / Пресс-служба Выставки "Россия"; 5-tv.ru

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Кто стал счастливчиком?

Международную выставку-форум «Россия» посетил 18-миллионный гость. Им стала 12-летняя Елизавета Савина из Владимира, которая приехала в столицу вместе со своей семьей — родителями Алексеем и Ксенией, а также семилетним братиком Макаром.

Счастливая семья получила в подарок сертификат на трехдневное путешествие в Омскую область.

«Вас ждут три дня очень насыщенной программы. У нас самая современная в России хоккейная арена <…> самый крутой парк развлечений — за Уралом самое большое колесо обозрения. В регионе действует филиал „Эрмитажа“. Очень ждем вас в гости», — обратился к юбилейным гостям министр спорта Омской области Иван Колесник.

Во время путешествия семейство посетит множество экскурсий, где познакомится с историческими местами региона. Отец семейства Алексей Савин рассказал, что на выставку они приехали впервые и хотели ее скорее посетить, пока она не закрылась. А то, что его дочь стала юбилейной посетительницей — это огромная неожиданность. Семейство даже шутило на эту тему, и каково же было их удивление, что шутка стала реальностью.

Генеральный директор выставки Наталья Виртуозова отметила, что до закрытия экспозиций осталось пять дней. При этом поток посетителей только растет.

Международная выставка-форум «Россия» — важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке на ВДНХ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что более двух тысяч спортсменов приняли участие в шествии на выставке «Россия».