Инопланетяне или американская разведка? Что за НЛО напугал жителей Курганской области

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Чем на самом деле оказался подозрительный объект?

Неопознанный летающий объект в небе над Курганской областью, так напугавший местных жителей, на самом деле является спутником американской компании SpaceX. К такому выводу пришло издание URA.RU.

Небесное тело заметили над селом Шатрово 2 июля ближе к полуночи. Оказывается, судя по расписанию космических ракет, тогда же с мыса Канаверал в США была запущена ракета с интернет-спутником Starlink. И, с учетом разницы в часовых поясах, именно в полночь объект можно было наблюдать жителям российского региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названы сроки запуска российской орбитальной станции. «Роскосмос» открывает новую главу в освоении космического пространства.

Уже утвержден график развертывания новой орбитальной станции. Уже подписаны контракты на ее возведение, а также на создание пилотируемых кораблей с ракетой-носителем «Ангара».