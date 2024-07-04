Инопланетяне или американская разведка? Что за НЛО напугал жителей Курганской области
URA.RU: НЛО над Курганской областью оказался спуником Starlink Илона Маска
Фото: www.globallookpress.com / © Cover Images
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Чем на самом деле оказался подозрительный объект?
Неопознанный летающий объект в небе над Курганской областью, так напугавший местных жителей, на самом деле является спутником американской компании SpaceX. К такому выводу пришло издание URA.RU.
Небесное тело заметили над селом Шатрово 2 июля ближе к полуночи. Оказывается, судя по расписанию космических ракет, тогда же с мыса Канаверал в США была запущена ракета с интернет-спутником Starlink. И, с учетом разницы в часовых поясах, именно в полночь объект можно было наблюдать жителям российского региона.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названы сроки запуска российской орбитальной станции. «Роскосмос» открывает новую главу в освоении космического пространства.
Уже утвержден график развертывания новой орбитальной станции. Уже подписаны контракты на ее возведение, а также на создание пилотируемых кораблей с ракетой-носителем «Ангара».