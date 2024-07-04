Приведет ли рост цен на муку к подорожанию хлеба?

Финансист Зубец: рост цен на муку не приведет к подорожанию хлеба

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Эксперт рассказал, ждать ли повышение стоимости на продукт первой необходимости.

Повышение стоимости хлеба не ожидается, несмотря на подорожание муки. Сейчас цены вновь падают, поэтому за стоимость любимых хлебобулочных изделий опасаться не стоит, заявил 5-tv.ru доцент финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

После майских праздников наблюдался рост стоимости муки где на 25-30%. По словам эксперта, это произошло из-за того, что наблюдалось повышение цен на расходы, связанные с переработкой продукта.

«Это связано с международной конъюнктурой зернового рынка. То есть проще продать на сегодняшний день его за границу. И рынок зерновой ориентируется на международный рынок», — отметил специалист.

Алексей Зубец добавил, что всплеск цен на зерно был именно в мае, но сейчас наблюдается тренд на снижение.

«Сейчас, если говорить о сегодняшней ситуации, имеются некоторые снижения, но, если мы говорим о длинных трендах, то за последние несколько лет на рынке формировались высокие цены <…> Если мы говорим об ориентации внутреннего рынка на внешний то, в принципе, ситуация должна успокоиться», — подчеркнул финансист.

По его словам, увеличение стоимости муки было связано с тем, что цены на мировом рынке держались достаточно высокие. Сейчас они снижаются, а значит и мука подешевеет.

«Если исходить из того тренда, который сейчас виден на рынке, что цены упали, и они находятся на многолетнем среднем уровне, то хлеб не должен подорожать вообще», — считает специалист.

Продать муку за границу по тем ценам, которые были несколько лет назад, будет трудно, поэтому цена и должна снизиться. Производители, скорее всего, повышать цены не собираются.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что будет с ценами на арбузы и дыни.