Научный институт в Петербурге обеспечили дополнительной мощностью

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 2 МВт НИИ морской теплотехники.

Благодаря «Россети Ленэнерго» НИИ морской теплотехники получил почти 2 МВт дополнительной мощности. Общий объем присоединения составил почти 3,5 МВт. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Россети».

Потребитель запитан по сетям 6 кВ от подстанции 35 кВ «Гидроприбор», которая участвует в электроснабжении Ломоносовского района города. В рамках проекта энергетики смонтировали на энергообъекте интеллектуальную систему учета электроэнергии.

Санкт-Петербург — один из крупнейших научных центров России. Здесь работают около 300 крупных исследовательских организаций, включая институты РАН. Группа «Россети» создает необходимые условия для развития научного потенциала города. В числе последних проектов — электроснабжение ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей» (входит в Курчатовский институт), опытно-экспериментальной базы Крыловского научного центра, научно-образовательного центра НМИЦ им. В. А. Алмазова.