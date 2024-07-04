Женщине откусили палец в петербургском фитнес-клубе

Фото: 5-tv.ru

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«Людоед» после инцидента просто ушла домой.

В одном из фитнес-клубов Петербурга женщина откусила палец посетительнице по имени Анна. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru пострадавшая рассказала, что агрессивная спортсменка так отреагировала на то, что она повернулась к ней спиной.

«У меня нет фаланги пальца теперь… Я вышла только из душа. У нас ящички вместе: у нее внизу, у меня вверху. И я повернулась пятой точкой к ней. В этот момент, мне кажется, просто ей не понравилось», — рассказала Анна.

Она отметила, что женщина сперва ударила ее по голове. Анна же решила защищаться.

«Дальше, честно, особо я не помню. В тот момент, когда мы уже разошлись, я увидела уже валяющийся свой палец внизу и много крови», — вспоминает Анна.

Пострадавшая сообщила, что первую помощь ей оказывали другие клиентки фитнес-клуба, после чего ее отвезли в больницу. Нападавшая же просто ушла из фитнес-центра, будто ничего не случилось. Анна намерена написать заявление в полицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Польше украинец откусил кусочек уха у женщины и уехал на ее машине.