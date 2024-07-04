«Мне жаль всех»: Седокова прокомментировала слухи о разрыве Сысоевой и Стоуна
Анна Седокова подтвердила расставание Надежды Сысоевой и Саши Стоун
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Не так давно певица сама боролась за симпатию блогера. Что она думает об этом союзе теперь?
Российская актриса Надежда Сысоева рассталась с блогером Сашей Стоун. Об этом заявила певица Анна Седокова в личном блоге в социальных сетях.
Поклонники заподозрили разлад в отношениях возлюбленных не так давно. Поводом для беспокойства стало появление Стоуна на открытии кофейни без Сысоевой. Более того, блогер пришел туда не один, а со спутницей.
«Мне жаль всех участников этой истории. Было понятно, что он ее бросит сразу же, как только ее рейтинги полетят вниз. И бороться нужно было не со мной, поливая меня грязью, а с собой», — написала Седокова.
Кстати, Сысоева и Седокова рассорились как раз из-за Стоуна. Дело в том, что во время совместных съемок одного из популярных шоу обе артистки боролись за его симпатию, которая в итоге досталась Надежде.
Теперь Седокова призывает девушек «ценить себя» и не позволять мужчинам вести себя неподобающе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня жестко прошлась по Сысоевой и Стоуну.