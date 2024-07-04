«Нет ничего святого»: почему отец Жанны Фриске не видел внука много лет

Фото: www.globallookpress.com / © Komsomolskaya Pravda

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Кто мешает родственникам покойной звезды общаться с ребенком?

Отец покойной звезды Жанны Фриске Владимир Борисович очень переживает, что не может общаться с собственным внуком. В разговоре с изданием KP.RU он признался, что ему не дают видеться с Платоном уже много лет.

Сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева уже 11 лет. А последний раз родители певицы имели возможность встретиться с ребенком, когда тому было всего два года и восемь месяцев.

Владимир Борисович утверждает, что в этом виноваты отец мальчика и его семья. Они оградили ребенка от родственников со стороны матери и даже заблокировали их в социальных сетях. Так что редкие фото Платона они видят только благодаря знакомым.

«У этих людей нет ничего святого, никакой человечности. Когда Жанна умерла, мама Дмитрия шепотом сказала на улице: Ребенка в этой жизни они больше никогда не увидят. А Ольга, моя жена, услышала и спросила: Как вы так можете говорить? Мать Шепелева сразу ушла. Это какой-то ужас. Очень сложно на это никак не реагировать», — горюет отец Жанны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольгу Орлову обвинили в причастности к смерти Заворотнюк и Фриске.