Продюсер Яна Рудковская отправила лучшего друга экс-мужа в колонию на 8 лет

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Мужчина обманным путем лишил знаменитость картофельного завода в Касимове.

Знаменитый музыкальный продюсер Яна Рудковская одержала победу в суде над Валентином Савиновым, который десять лет назад обманным путем лишил ее картофельного завода. Счастливой новостью знаменитость поделилась с поклонниками в личном блоге.

Как отметила Рудковская, Савинов — лучший друг ее бывшего мужа — бизнесмена Виктора Батурина. Десять лет назад мужчина, втершись в доверие к семье, незаконным путем «отжал» их бизнес. Само предприятие находится в Касимове.

Разбирательства длились около трех лет. Сегодня Рудковская сообщила, что Савинов получил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев. Он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Срок также оглашен и двум его сообщникам — они получили по 4,5 года лишения свободы.

Однако продюсер подчеркнула, что дело по картофельному заводу еще не завершено.

«На этом не поставлена точка, моим юристам предстоит пройти еще гражданские суды для того, чтобы вернуть мой картофельный заводик. И вновь продолжается бой! Буду идти до конца, чтобы вернуть мое имущество в нашу семью! И ничего и никто меня не остановит!» — заявила Рудковская.

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