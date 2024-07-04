Вода с сюрпризом: мэр Италии выпил из крупнейшего озера в стране

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru

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Ранее на побережье зафиксировали крупную вспышку гастроэнтерита.

Мэр итальянского города продегустировал воду из самого большого в стране озера — Гарда. Так он решил продемонстрировать, что все чисто и туристы могут не опасаться.

Ранее на побережье зафиксировали крупную вспышку гастроэнтерита, во время которой заразились более тысячи человек. Возбудитель заболевания нашли в централизованной системе водоснабжения, запитанной из озера. Однако пробы из самого источника были отрицательные. И тогда градоначальник решил развеять все сомнения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на музыкальном фестивале в британском Гластонбери возникли хаос и давка из-за огромного количества безбилетников. Дело в том, что на мероприятие проникли сотни людей с поддельными контрольными браслетами, купленными за 50 фунтов, тогда как официальные стоили в несколько раз дороже — минимум 350.