Ветки вместо саженцев: как мошенники наживаются на доверчивых садоводах

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Жертвами аферистов уже стали сотни человек.

Из-за жары, которая установилась в большинстве российских регионов, дачники уже начали подсчитывать убытки. Солнце буквально выжигает все посадки.

Впрочем, у многих разочарование наступило еще на старте сезона — сотни человек по всей стране нарвались на интернет-аферистов. Люди заказали саженцы и рассаду якобы из питомника, но в посылках вместо растений — сухие ветки.

В обстоятельствах, которые стали почвой для скандала, разбиралась корреспондент «Известий» Дарья Малахова.

Луиза Ковалева недавно купила дачный участок в Москве. Как потеплело, пошла высаживать грядки. Мечтала о цветущем саде и как раз подвернулась реклама интернет-магазина: яблони, желтая малина, клубника чуть ли не размером с кулак. Продавцы обещали невероятный урожай.

Луиза поверила и закупилась на 11 тысяч рублей. Но, когда пришел заказ, восторг сменился разочарованием.

«Сухая ветка! Нет ни корневой системы, ни почки. Если бы роза была живая — она бы так не ломалась в щепки», — указывает Ковалева.

Вместо зеленых побегов — сухие палки и грунт. Луиза попросила вернуть деньги, но оказалась в «черном списке».

«Если не будет возврата денежных средств и они все-таки откажутся по каким-либо причинам возвращать денежные средства, я привлеку в любом случае прокуратуру, суд. Я пойду до последнего», — говорит пострадавшая.

Только после покупки Луиза прочитала отзыва. Оказалась, что мусор вместо саженцев получили сотни покупателей.

Инга из Перми — еще один обманутый садовод. Увлекается выращиванием необычных растений. Рассказывает: также клюнула на красивую картинку и яркую рекламу. Подкупила и приятная цена, на сайте продавали намного дешевле, чем в обычном питомнике.

«Отзывы я уже потом почитала, когда гербарий пришел. Представители этой компании, которая торгует саженцами „Клуб садоводов-профессионалов“ — они, видимо, не имеют представления о стандартах на саженцы», — говорит еще одна пострадавшая Инга Афанасьева.

На месте, где должна быть оранжерея — адрес указан на сайте магазина — лежит куча мусора, коробки и мешки с землей. А рядом, судя по всему, те самые саженцы, по сути — обычные ветки. Чтобы покупатели не застали эту картину, на сайте пишут: «Самовывоза нет». Склад больше напоминает заброшенный участок, чем питомник.

В питомниках, где содержатся растения, все культуры находятся в горшочках во влажной земле, а рядом с каждым цветком есть табличка, в том числе — с рекомендациями по выращиванию.

Специалисты рекомендуют такой товар покупать оффлайн после того, как убедятся, что за растениями ухаживали должным образом.

«Покупая онлайн, вы на 90% случаев нарываетесь на всевозможных жуликов. Посадочный материал — это такая штука, идеальная для жуликов. Пока вы разберетесь, что у вас вырастет, не вырастет, заплодоносит что-то, не тем сортом, пройдет время, вы уже этих жуликов не найдете», — говорит председатель московского межрегионального союза садоводов «Садоводы России» Андрей Туманов.

Есть и случаи, когда обманутым клиентам «Клуба садоводов-профессионалов» удавалось вернуть деньги, но их единицы. В 2019 году гендиректор компании Павел Дмитриенко перед судом отвечал за продажу некачественного товара. Но после предприниматель продолжил торговать ветками, просто под другим брендом. В этот раз пострадавшие намерены писать коллективную жалобу.