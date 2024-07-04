Ведущая сила Евразии: лидеры стран ШОС подписали Астанинскую декларацию объединения

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Главы государств принимают участие в саммите организации в Казахстане.

К саммиту ШОС сейчас приковано внимание мировых СМИ. Одно из ключевых решений, которое уже принято в Астане, это — расширение состава Шанхайской организации сотрудничества. Белоруссия стала ее полноправным, уже десятым, участником. С завершением процедуры приема страны Владимир Путин сегодня поздравил президента Александра Лукашенко.

Кроме того, на повестке саммита целый ряд вопросов: от международной безопасности и создании устойчивого многополярного мира до изменения климата. Из столицы Казахстана подробности передает обозреватель «Известий» Максим Прихода.

Залы Дворца независимости в Астане изначально строили для встреч на самом высоком уровне — таких, как сегодня. Беседуют за круглым столом, как и положено равным. Правда, от делегации Ирана — исполняющий обязанности президента. Но фото погибшего в авиакатастрофе Раиси Мохаммад Мохбер принес с собой.

Владимира Путина участники приветствовали тепло. С главой Узбекистана Мирзиёевым он даже обнялся. Теплые личные отношения способствуют выработке общего видения глобальных процессов, которое лежит в основе итогового документа этого саммита.

«Согласованные подходы стран ШОС к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня отражены вынесенные на одобрение на саммите Астанинской декларации. В ней дополнительно высвечивается приверженность всех участников ШОС формированию справедливого многополярного миропорядка, основанного на центральной роли Организации Объединенных Наций, на международном праве, на стремлении суверенных государств к взаимовыгодному партнерству», — сказал Путин.

Выгода в цифрах — это средний прирост ВВП — 5%, рост промышленного производства — 4,5%. При этом уровень инфляции — всего 2,4%. Товарооборот России с государствами ШОС вырос на четверть, при этом почти все расчеты — в национальных валютах.

Экономика — важная част сотрудничества, но не единственная.

«В борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом будет способствовать и утверждаемая нами трехлетняя программа сотрудничества в этой сфере. Вызывает удовлетворение, что страны ШОС последовательно наращивают взаимодействие на культурно-гуманитарном рынке. Развиваются контакты в области науки и образования, охраны окружающей среды, здравоохранения и борьбы с эпидемиями. Растут туристические, спортивные и молодежные обмены», — отметил Путин.

История ШОС началась в 1996-м в Шанхае. Пять государств-основателей вряд ли полагали, что стоят у истоков столь мощного объединения.

Тогда «шанхайская пятерка» — Россия, Китай, Киргизия, Казахстан и Таджикистан — договорилась о том, что страны не будут иметь территориальных споров. Сегодня в ШОС вместе со странами наблюдателями и партнерами — 24 государства. И полноценных участников ШОС стало на одного больше.

Восточная прозорливость в действии: организаторы саммита предвосхитили его главное событие и установили флаг Белоруссии в одном ряду со знаменами остальных участников ШОС еще до того, как страну в организацию официально приняли.

Впрочем, ждать долго не пришлось. О Белоруссии — первый же вопрос в повестке. Страна выполнила все необходимые условия, возражений не было.

Основное предназначение организации — обеспечение безопасности. И сегодня ШОС из регионального объединения в силу не только своего размера, но и уровня доверия между участниками, претендует на статус ведущей силы всей Евразии. Подтверждение этому — присутствие на саммите генсека ООН Антониу Гуттериша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чья страна входит в НАТО. Значит, к мнению стран ШОС прислушиваются все.