Наша служба и опасна, и трудна: истории из жизни волонтеров-поисковиков

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Каждая поисковая операция может закончиться трагедией.

Работа волонтера-поисковика трудна и эмоционально, и физически. Выходя на поиски, они никогда не знают, ждут ли их слезы радости или горя. Издание KP.RU собрало несколько душещипательных историй из рабочих будней людей, которые каждый день добровольно ищут пропавших детей.

В лапах зверя

Этот случай произошел в Липецкой области. Одним непримечательным летним днем пятилетняя девочка буквально испарилась из своей комнаты, пока мама была занята делами на кухне. Как оказалось, малышка решила помочь бабушке, которая собирала грибы в лесу недалеко от поселка, однако по пути родственницы разминулись, и девочка осталась совсем одна в чаще.

Приехавшие на место волонтеры обнаружили страшную зацепку — рядом с детскими следами на земле виднелись отпечатки когтистых медвежьих лап. Как вспоминал руководитель регионального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Евгений Филипчук, главной задачей поисковиков в тот день было как следует пошуметь, чтобы спугнуть зверя.

По воспоминаниям волонтеров, это были одни из самых страшных поисков, ведь с медведем вряд ли справится даже взрослый человек. К счастью, девочку удалось найти живой и здоровой.

Страшная находка

К сожалению, не всем детям удается помочь. Однажды в небольшом российском селе пропал маленький мальчик. На его поиски отправилась группа численностью более ста человек.

По всей территории поисков были расклеены ориентировки с улыбающимся пятилетним малышом. Волонтеры обыскали все дома в населенном пункте, близлежащий лес, поля в округе — все тщетно.

Но мальчика все же нашли. Волонтер Евгений признается, что тот случай не дает ему покоя и по сей день.

«Его тело вытащили из выгребной ямы в собственном дворе. Прошло семь лет. Я помню его имя, все данные, а фотография стоит перед глазами», — рассказывает, чуть не плача, мужчина.

Полное безразличие

К сожалению, часто при исчезновении детей одним из главных затормаживающим поиски фактором является безразличие окружающих. Так, волонтер вспоминает случай, когда маленький мальчик ушел из дома, одевшись в первое, что попалось под руку — женскую сорочку и тапочки.

«Он не просто гулял по окрестностям — он сел в автобус, уехал в другую часть города, зашел там в кафе и больше часа сидел. И никто не обратил внимания, не помог, не спросил у него, нужна ли помощь», — с грустью вспоминает поисковик.

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