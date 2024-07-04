Иран станет наблюдателем при Евразийском экономическом союзе

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Такое решение поддержала Россия. Партнерство обсудили на полях саммита ШОС в Астане.

Россия поддерживает заявку Ирана о получении статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Об этом Владимир Путин сказал исполняющему обязанности президента исламской республики Мохаммаду Мохберу. Двусторонняя встреча прошла на полях саммита ШОС в Астане, обсудили также дальнейшее сотрудничество стран.

Кроме того, российский лидер пожелал Мохберу успешного проведения очередного тура президентских выборов в Иране.

«Уверен, что наши отношения будут укрепляться в не зависимости от исхода выборов в вашей стране. Желаем иранскому народу успешного проведения их второго тура. Хочу отметить, что в прошлом году у нас несколько скорректировался уровень товарооборота, но в текущем году он вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дальнейшему укреплению наших экономических связей будет способствовать, безусловно, соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном», — отметил российский лидер.

По словам Владимира Путина, укрепляются и отношения стран в сфере туризма. Так, число российских путешественников, которые посетили Иран, выросло сразу на четверть.