Нейросеть в сервисе VK поможет создателям приложений для Android и iOS

Фото: www.globallookpress.com

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Tracer — инструмент мессенджера — получил новую модификацию.

В сервисе Tracer, который принадлежит VK и используется для отслеживания стабильности приложений на операционных системах Android и iOS, появился специальный генеративный искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Особый инструмент был создан командой ОК.TECH, чтобы собирать все возникающие в приложениях ошибки. Теперь ИИ поможет разработчикам быстрее и эффективные выявлять причины неполадок, анализировать появляющиеся проблемы в программах и находить пути их решения.

«В итоге сокращается время на каждом из этапов разработки приложений: от тестирования до выпуска в продакшен», — отметили в сообщении.

Новая модель позволяет анализировать стектрейс — отчет о сбое. Обычно он занимает большое количество строк технической информации, на расшифровку которой обычно уходит много времени.

Нейросеть также поможет определить возможные причины ошибки, составить перечень факторов, вызвавших неполадки, и сгенерировать советы по устранению сбоя.

Кроме того, алгоритмы регулярно усовершенствуются, чтобы предоставлять точные рекомендации разработчикам. Сервис Tracer не является платным и внедрен в большинство продуктов VK.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мессенджер ICQ официально завершил работу.