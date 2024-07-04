У Светличной рак? Невестка артистки рассказала правду о ее здоровье

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Что сейчас происходит со звездой «Бриллиантовой руки»?

Невестка заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной — Ольга — опровергла информацию об онкологическом заболевании артистки. Эксклюзивный комментарий она дала корреспонденту 5-tv.ru.

Эпатаж, деменция, госпитализация: где сейчас Светлана Светличная и почему к ней не пускали сына

«У нее все стабильно. Все соответствует ее диагнозу. Ей 84 года», — сообщила невестка Светличной.

Кроме того, она заявила, что если бы здоровью артистки что-то угрожало, то она бы уже это узнала от лечащих врачей.

В Сети ранее появилась информация, что у Светланы Светличной заподозрили онкологию. Отмечалось, что артистка жаловалась на ноющую боль в левом ухе, а после осмотра медики нашли у нее увеличенные лимфоузлы. А УЗИ, по данным ряда Telegram-каналов, якобы нашли у нее «трехсантиметровую опухоль».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актрисе театра и кино Наталье Теняковой экстренно вызвали скорую помощь прямо на работу в театр из-за резко поднявшегося артериального давления.