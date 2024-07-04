Актер Михаил Шац* оштрафован за нарушение закона об иноагентах

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Сбежавший артист должен заплатить 30 тысяч рублей.

Актера Михаила Шаца* признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«На YouTube Шац распространил информацию без указания на то, что этот материал произведен, распространен или направлен иноагентом. Такими действиями Шац нарушил права и свободы людей на получение достоверной информации», — говорится в сообщении.

Сбежавший артист оштрафован на 30 тысяч рублей.

Михаил Шац* покинул Россию в 2022 году, после начала специальной военной операции РФ на Украине. В эмиграции он дал интервью, в котором рассказал, что после начала СВО ему «стало страшно», а жизнь в России стала «невыносимой».

Прежде стало известно, что Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Илью Варламова* на 50 тысяч рублей за фейки об армии РФ. А некоторое время назад в публичной дискредитации российских военных был уличен один из представителей либерального сообщества, соратник Алексея Навального** Леонид Волков**. Кроме того, он призывал к организации диверсий на территории России, хвалил террористов и называл их «смелыми людьми».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что угроза уголовного дела нависла над Алишером Моргенштерном*.

* — внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов

** — внесены в России в список террористов и экстремистов, признаны иноагентами