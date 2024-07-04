Голикова заявила о снижении в РФ числа женщин репродуктивного возраста

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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По словам вице-премьера, тенденция имеет долгосрочный характер.

Тенденция снижения в России числа женщин репродуктивного возраста имеет долгосрочный характер. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова в ходе пленарной сессии Дня национальных приоритетов «Семья».

«Вырабатывая новые подходы национального проекта, мы должны учитывать эти вызовы, которые сегодня перед нами сложились. <…> Это, к сожалению, снижение числа женщин репродуктивного возраста, которое будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 года», — сообщила Голикова.

Вице-премьер также отметила, что необходимо создавать дополнительные возможности для поддержки молодых семей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях России до 2036 года. Согласно документу, приоритетными направлениями на ближайшее десятилетие будут сохранение населения, поддержка семьи, укрепление здоровья и повышение благополучия жителей России.