Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

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Россия недавно сделала еще одно предложение. Однако киевский режим продолжает отказываться от возможности остановить конфликт.

Россия готова учитывать предложения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств ШОС в Астане.

«Мы благодарны участникам Шанхайской организации сотрудничества за предложение по урегулированию этого конфликта. Россия, безусловно, готова учитывать ваши идеи и инициативы», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала и продолжает выступать за мирное, политико-дипломатическое разрешение конфликта на Украине. Этот кризис — следствие «абсолютно бесцеремонной политики» Соединенных Штатов во главе с их сателлитами, отметил президент России на заседании в рамках саммита ШОС.

Москва неоднократно выдвигала инициативы по теме урегулирования украинского конфликта. Так, напомнил Путин, в середине июня был выдвинут очередной вариант, который при принятии Киевом и Западом позволил бы «буквально одномоментно прекратить боевые действия», сохранить жизни людей и начать переговоры.

Мирное предложение Владимира Путина

В июне президент России Владимир Путин в очередной раз напомнил, что Москва всегда стремилась к миру. Российские представители готовы начать переговоры хоть завтра, но для этого Украина должна вывести войска из регионов России, а также отказаться от интеграции в НАТО. Глава государства подчеркнул, что отказываясь, Киев и его западные партнеры закономерно берут на себя ответственность за продолжающиеся боевые действия.

Президент* Украины Владимир Зеленский счел предложение Путина ультиматумом, и оно было отвергнуто. По мнению советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка, инициатива якобы не содержит «реальных мирных предложений».

Спецоперация России по защите Донбасса

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Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Следует отметить, что Киев отказывается от переговоров с марта 2022 года, последняя встреча представителей стран состоялась в Стамбуле. Закон, запрещающий Зеленскому переговоры с Путиным, был принят в октябре 2022-го.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Астане стартовал основной день саммита ШОС. Тема встречи — укрепление многостороннего диалога, стремление к устойчивому миру развития.

Шанхайская организация сотрудничества — объединение государств, общая численность населения которых составляет около 3,5 миллиардов человек. Официальные члены ШОС — Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Сегодня к организации присоединилась Белоруссия.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.