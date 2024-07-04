Кушанашвили опубликовал первое фото из больницы. Как он выглядит после операции?

Фото: Елена Никитченко / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Журналист честно рассказал о состоянии своего здоровья. Неужели все так плохо?

Журналист Отар Кушанашвили вышел на связь с поклонниками из больничной палаты. Он опубликовал обращение в своем официальном Telegram-канале.

«Положение еще хуже, чем вы могли бы думать. Но не потому, что там звучат страшные слова, а потому что даже если вы запускаете обычный кариес, он превращается в смертельную проблему», — заявил телеведущий.

Отар Кушанашвили призвал поклонников внимательнее относиться к своему здоровью. По его словам, нежелание тратить время на «элементарные вещи» потом приводят к слезам близких и родных людей.

Вместе с тем журналист настроен позитивно и верит в лучшее. Он поблагодарил поклонников за слова поддержки.

Отара Кушанашвили госпитализировали в конце июня. Тогда он обратился в больницу с жалобами на сильные боли в области живота. Его состояние ухудшилось, потребовалась экстренная операция.

По данным источника 5-tv.ru, у журналиста выявили асцит — скопление жидкости в брюшной полости. Однако позднее стала распространяться информация, в том числе от его друга и коллеги Владимира Полупанова, что врачи заподозрили у Кушанашвили рак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Кушанашвили рассказала о его состоянии после операции.