В Словакии переквалифицировали дело о покушении на премьера Роберта Фицо

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/M. Popow

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Нападение на словацкого политика произошло 15 мая.

Дело о покушении на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо переквалифицировано в особо тяжкое преступление — террористический акт. Об этом на странице в соцсети заявил генпрокурор республики Марош Жилинка.

«Сегодня обвиняемый (Юрай Цинтула. — Прим. ред.) был уведомлен об изменении юридической квалификации деяния, за которое он обвиняется», — написал он.

Нападение на премьера Словакии Роберта Фицо произошло 15 мая. После заседания кабмина политик вышел к гражданам, чтобы их поприветствовать.

В это время 71-летний житель города Левице Юрай Цинтула приблизился к премьеру Словакии и выстрелил в него несколько раз. Фицо был ранен в грудь, живот и конечности, пострадали внутренние органы, у премьера открылось брюшное кровоизлияние. Главу правительства экстренно госпитализировали в больницу.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьера Словакии Фицо выписали из больницы города Банска-Бистрица и перевели на домашнее лечение.