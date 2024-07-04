Скоро рожать? Молодая жена Курбана Омарова опубликовала видео из роддома

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Instagram* / zimamoscow; 5-tv.ru

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Поклонники давно считают, что 23-летняя избранница бизнесмена находится в интересном положении.

Молодая жена бизнесмена Курбана Омарова — Валерия — опубликовала в личном блоге видео из отделения родильного дома. Таким образом 23-летняя девушка вновь подогрела интерес со стороны общественности к своей персоне.

Недавно пара сыграла свадьбу. Пользователи Сети уже давно подозревают новобрачных в том, что они готовятся завести общего ребенка. Сами супруги не стремятся раскрывать все подробности своей личной жизни.

Валерия опубликовала видео, где благодарит подписчиков за поздравления в адрес своего пасынка с выпускным. При этом о причине своего пребывания в роддоме Валерия лишила умолчать.

«Спасибо вам большое за такое огромное количество позитива в комментариях. Я очень рада, что вам понравилось мое видео», — сказала жена бизнесмена.

Для Курбана Омарова это третий по счету брак. До Валерии он был женат на Ксении Бородиной. Инициатором развода стала телеведущая. По ее словам, бизнесмен постоянно ей изменял. Сам же Омаров это отрицает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрыта причина спешной свадьбы Курбана Омарова.

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