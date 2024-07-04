По двум статьям: генерал-майору Попову добавили еще одно обвинение

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Экс-командующий отказывается признавать свою вину.

Военные следователи предъявили обвинение в окончательной редакции экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, арестованному по делу об особо крупном мошенничестве. Ему добавили обвинение в служебном подлоге, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

«Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: мошенничество в особо крупном размере (статья 159) и служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (статья 292)», — говорится в сообщении.

Причем вину Попов признавать отказался. Отмечается, что санкция статьи о мошенничестве предусматривают до десяти лет лишения свободы, а о служебном подлоге — до четырех лет.

При этом другой источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что следствие снизило сумму ущерба. Если раньше она составляла более 130 миллионов рублей, то теперь — 105 миллионов рублей. К тому же Попову вменяется ущерб в размере свыше одного миллиона рублей.

Адвокат генерала Сергей Буйновский не опроверг эти данные. Говоря об обвинении в служебном подлоге, он отметил, что Попову «излишне вменен дополнительный признак из-за неуверенности следствия» в том, что его могут оправдать по делу о мошенничестве.

Попова арестовали 17 мая на два месяца. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть четвертая статьи 159 УК РФ). Позднее стало известно, что следствие ходатайствует о его переводе под домашний арест.

По данным следствия, Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи изделий металлопроката, которые были закуплены в прошлом году военно-гражданской администрацией Запорожской области для предоставления гуманитарной помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что защита генерала Попова назвала его отправку на СВО шансом приостановить дело. Соответствующие документы могут быть подготовлены. Однако сделать это может только командование.