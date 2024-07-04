Второй шанс: российские выпускники впервые будут пересдавать ЕГЭ

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Заявления были поданы по всем предметам.

Российские выпускники сегодня впервые будут пересдавать ЕГЭ. И этой возможностью решил воспользоваться каждый пятый школьник — 116 тысяч человек.

Заявления были поданы по всем предметам. Больше всего желающих пересдать обществознание и информатику. Затем идут русский язык, химия и профильная математика. Меньше всего заявок подано на географию и иностранные языки.

Пересдавать ЕГЭ будут сегодня и завтра, можно выбрать только один предмет. Важный нюанс — предыдущий результат экзамена будет аннулирован, поэтому не получится выбрать лучший из двух. Нынешний и пойдет в итоговый зачет.

Также пересдача доступна лишь выпускникам этого года. За исключением тех, кого удалили с экзамена за какие-либо нарушения. А таких по данным Рособрнадзора, было порядка 700 человек. Они смогут пересдать ЕГЭ только в следующем году.