Женщины, дети, старики: ФСБ рассекретила жуткие подробности зверств дивизии СС «Викинг»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Кассин; 5-tv.ru

В подразделение, считающееся среди фашистов элитным, добровольно вступали датчане, норвежцы, финны и шведы.

В ФСБ обнародовали уникальный документ, который проливает свет на чудовищные преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны. Рассекреченные данные свидетельствуют, как члены одной из элитных дивизий СС массово уничтожали евреев на Украине.

В одном только Львове за несколько дней были расстреляны около 800 мирных граждан, включая женщин, стариков и детей. Шокирующие детали стали известны из протокола допроса одного из фашистов. Все детали у корреспондента «Известий» Максима Сироткина.

Жуткие кадры сняты во Львове в конце июня 1941-го. Приход немцев развязывает руки украинским националистам. Начинается еврейский погром. Людей хватают прямо на улице и творят то, от чего жутко до сих пор. Например, один из местных жителей бьет лежачего по голове железным прутом. Меньше чем за час он забивает до смерти около полусотни человек.

«Как-то мне попалась польская книга, там поляки взяли и посчитали, какое количество казней националисты придумали во время Великой Отечественной войны. И там цифра знаете какая была? 146!» — рассказывает исполняющий обязанности заведующего научно-методическим отделом «Музей Победы» Валерий Куличков.

Тогда, 83 года назад, руками украинских националистов были убиты тысячи ни в чем не повинных людей. А в это время немецкие карательные отряды вывозят евреев за город на расстрел. Среди палачей — элитная дивизия СС «Викинг».

В деле под номером 1679 — материалы допроса 19-летнего обер-ефрейтора немецкой армии Ганса Изенмана, писаря батальона дивизии «Викинг». В 1944 году молодой человек попадал в плен. На допросе он признался, что им лично во Львове за несколько дней было расстреляно до 120 человек.

По рассказам Изенмана, на этом он не остановился. Следующая точка «Викингов» — Бердичев. Там он расстреливает еще 120 человек. Затем в окрестностях Белой Церкви, в городе Тараща, лично убивает еще 80 человек.

В рядах «Викингов», судя по документам, были в основном добровольцы. Этим глава СС Генрих Гиммлер хотел показать: Европа — едина. Вместе с немцами плечом к плечу в наступление идут датчане и норвежцы, финны и шведы.

«Такую же идею сегодня продвигает НАТО — объединенная Европа защищает свободную демократию от русских. Поэтому здесь я вижу некое сходства между дивизией СС „Викинг“ и нынешними войсками НАТО. При этом идея о том, что объединенная Европа защищается от русских, очевидна», — указывает немецкий историк Франк Шуман.

И в таком составе «Викинги» начали свой путь вглубь Советского Союза. В сентябре 1941-го они с боями проходят через Павлоград, Донецк к реке Миус севернее Таганрога. Оттуда — на Кавказ. Цель — захватить так называемую кровь войны — нефть.

«Вот именно Майкопское нефтяное месторождение „Викинги“ хотели заполучить, но они здесь воевали вплоть до середины октября 1942-го года. Но здесь они захлебнулись», — рассказывает организатор экскурсий народного военно-исторического музея Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» Егор Автаев.

Поражение эсэсовцев было столь сокрушительным, что чудом выжившие немецкие командиры позже напишут в мемуарах: этот бой — верх советской тактики и мужества. Тогда сгорели десятки танков СС.

Одна из редчайших немецких машин сохранилась до наших дней — в музее техники Вадима Задорожного. Это танк «Панзер-Кампф-Ваген третий» поступил на вооружение, ставшей уже танковой, дивизии «Викинг» в июле 1942-го. Это самая массовая модификация. На начало войны у Германии было 965 таких машин. Проявить себя она успела. Например, в составе ударной силы, окружавшей Киев. Однако, в прямом бою с нашей 34-кой у этой машины было мало шансов.

И это — лишь начало черной полосы «Викингов». Несколько успешных операций советских войск — и огромная немецкая группировка попадает в окружение в районе города Корсунь-Шевченковский. Немцы бросают всю артиллерию, тяжело раненных, и под прикрытием метели прорываются из окружения. Встречаться с советскими войсками желания больше нет.

В апреле 1945-го «Викинги» сдаются.

«В основном „Викинги“ сдались союзникам. Они сдались на западный фронт. Совершенно справедливо понимая, что отношение советских солдат к частям СС, ну извините! Они оставили — солдаты СС — оставили после себя очень кровавый след на территории Советского Союза. Пленных старались не брать», — говорит историк, член Российского военно-исторического общества Александр Макушин.

Помимо Нюрнбергского трибунала, суд над немецкими убийцами прошел и в Киеве. Так, например, писарь «Викингов» Ганс Изенман и 12 других солдат Вермахта были приговорены к смертной казни через повешение. Деревянный эшафот возвели в центре города, на площади Калинина.

Сейчас это площадь Независимости — место, где, вопреки урокам истории, вновь проходят факельные шествия украинских националистов.