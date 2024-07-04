«Отойти в сторону»: в США Байдена призвали покинуть президентскую гонку

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

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Действующий глава Белого дома потерял доверие у верных сторонников демократической партии Штатов.

Президентские перспективы Джо Байдена становятся все более туманными. От него начали отворачиваться главные спонсоры. Как пишут американские СМИ, они обсуждают необходимость его замены на выборах.

В открытую с таким предложением уже выступил генеральный директор компании Netflix.

«Байдену нужно отойти в сторону, чтобы позволить энергичному лидеру-демократу победить Дональда Трампа и обеспечить нашу безопасность и процветание», — заявил генеральный директор Netflix, один из крупнейших спонсоров Демократической партии Рид Хастингс.

Сам Байден на встрече с губернаторами заявил, что прошел медицинское обследование, и он здоров и готов к выборам. Тем не менее букмекеры уже принимают ставки на то, что Байден выйдет из гонки. И вероятность такого исхода оценивается в 64%.

А агентство Reuters проводит опросы, кто его может заменить. И, согласно результатам, обойти республиканцев на выборах шансы есть только у бывшей первой леди Мишель Обамы. Интересно, что в окружении Трампа, напротив, опасаются замены Джо Байдена. Как пишет Washington Post, там считают, что другого соперника им будет сложнее победить.