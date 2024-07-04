«Вопросы глобального мироустройства»: в Астане стартовал основной день саммита ШОС

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Тема встречи — укрепление многостороннего диалога, стремление к устойчивому миру развития.

В Астане проходит заседание совета глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества. И лидеры стран уже подписали первый документ — это соглашение о принятии в организацию нового участника. Им стала Белоруссия.

На саммите также обсудят итоги деятельности объединения, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки. По итогам будет принято заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства.

А главным документом станет декларация совета глав государств, в которой будут отражены подходы к решению актуальных мировых проблем. Всего по итогам форума будет подписано более 20 соглашений.

Кроме того, планируется обсудить предложенную Владимиром Путиным систему безопасности Евразии. В столице Казахстана за всем внимательно следит обозреватель «Известий» Максим Прихода.

Второй день саммита — основной. Во Дворце независимости, построенном специально для крупнейших международных съездов, собираются главы более чем двух десятков государств.

Тема саммита — укрепление многостороннего диалога, стремление к устойчивому миру развития. Обсуждают вопросы глобального мироустройства.

В 1996-м во время встречи в Шанхае пять государств-основателей ШОС вряд ли полагали, что стоят у истоков столь мощного глобального объединения.

Тогда «шанхайская пятерка» — Россия, Китай, Киргизия, Казахстан и Таджикистан — договорилась о том, что страны не будут иметь территориальных споров. После этого стали встречаться ежегодно. А спектр обсуждаемых вопросов серьезно расширился.

Теперь вопросы экономической интеграции, логистики, безопасности, социальной сферы и культурного обмена — в повестке как заседаний, так и двусторонних переговоров лидеров организации.

«На этих встречах обсуждались, безусловно, вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, реализация инвестиционных проектов, вопросы, в том числе, гуманитарной сферы. И, конечно, было отмечено, что у нас по всем направлениям развивается торгово-экономическое сотрудничество», — заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Владимир Путин накануне успел пообщаться с лидерами Турции, Азербайджана, Монголии, Пакистана, председательствующего в ШОС Казахстана и, конечно, Китая. Всего планируется подписать 24 документа, это — не считая устных договоренностей.

«Мы планируем развить сотрудничество не только в индустриальной, но и в научно-исследовательской сфере по самому широкому спектру как энергетических ядерных технологий, так и неэнергетических», — отметил глава Росатома Алексей Лихачев.

ШОС растет с каждым годом. Помимо постоянных участников — это три страны наблюдателя и 14 государств-партнеров по диалогу. По итогам этого саммита добавится еще одна страна — Белоруссия.

Основное предназначение организации — обеспечение безопасности. И сегодня ШОС из регионального объединения в силу не только своего размера, но и уровня доверия между участниками, претендует на статус ведущей силы всей Евразии. Подтверждение этому — присутствие на саммите генсека ООН Антониу Гуттериша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чья страна входит в НАТО, а значит, к мнению стран ШОС прислушиваются все.

ШОС — это более половины человечества, четверть мирового ВВП. Это организация, в которой нет места диктату, а в основе лежат взаимное уважение и учет интересов каждого участника. И сегодня, наряду с БРИКС и Евразийским союзом, это один из центров устойчивых формирования справедливого многополярного мира.