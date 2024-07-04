Весомая причина: почему на Западе не хотят видеть Украину в НАТО

Politico: эксперты в области внешней политики просят НАТО не принимать Украину

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Аналитики направили открытое письмо руководству альянса по этому вопросу.

Эксперты в области внешней политики просят НАТО не принимать Украину. Более 60 человек подписали открытое письмо.

Об этом сообщили журналисты газеты Politico в преддверии саммита альянса. Он пройдет на следующей неделе в Вашингтоне.

По мнению аналитиков, евро-атлантические устремления сделают Украину ареной бесконечного выяснения отношений между США и Россией — двумя главными ядерными державами. Кроме того, из-за сближения Киева с НАТО у Москвы будет больше мотивации продолжать боевые действия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Хиллари Клинтон, напротив, уговаривает власти США и Германии принять Украину в НАТО. Такие откровения от бывшего американского госсекретаря выслушали российские пранкеры Вован и Лексус.

Стоит отметить, что вопрос членства Украины в НАТО стоит на повестке грядущего саммита альянса в Вашингтоне.