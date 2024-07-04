Что ни день, то сюрприз: какая погода ждет москвичей 4 июля

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Накануне сильную жару в столице сменил шторм. А что будет сегодня?

Москвичи этой ночью наблюдали грандиозное природное световое шоу. После аномально жаркого дня в столицу пришел тропический шторм. Над городом сгустились грозовые тучи, а после небо окрасили яркие вспышки.

Молнии били в крыши многоэтажек, сотовые вышки и башенные краны. Тем, кто оказался в этот момент на улице, пришлось срочно искать укрытие от ливня и порывистого ветра. Непогода в Москве бушевала несколько часов.

При этом сегодня жителей столицы ждет еще один жаркий день. Температура вновь поднимется выше +30 градусов. А вот уже в пятницу, по прогнозам синоптиков, в Москву нагрянет буря — такая же, какая была на этой неделе в Петербурге. Будет гроза с ливнями и градом. За несколько часов может выпасть половина месячной нормы осадков. Порывистый ветер достигнет штормовых значений, местами могут даже сформироваться смерчи.