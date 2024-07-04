Свыше 30 человек отравились в кафе в Братске: что об этом известно

СК: в Братске задержали директора кафе, где отравились более 30 человек

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию.

В Братске Иркутской области после посещения кафе Mexiko более 30 человек обратились за медицинской помощью с жалобами на признаки пищевого отравления. Правоохранители уже задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело. Что известно о происшествии к этому часу — читайте в материале 5-tv.ru.

О первых пострадавших стало известно 1 июля. В Telegram пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону сообщала, что в больницу с жалобами обратились несколько человек, в том числе пять несовершеннолетних. По предварительным данным, они почувствовали себя плохо после того, как поели в общепите в Братске. Состояние пациентов оценивалось как средней степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Уже на следующий день пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщила, что острая кишечная инфекция выявлена у 32-х пациентов после употребления готовой продукции в кафе Mexiko (ООО «Миг»). Причем у десяти заболевших найдена ДНК сальмонелл.

«Госпитализирован 31 человек, у всех пострадавших заболевание протекает по типу гастроэнтерита средней и легкой степени тяжести», — говорится в сообщении.

В деятельности заведения специалисты выявили ряд нарушений требований санитарного законодательства. Работа кафе приостановлена. В отношении ООО «Миг» составлен о временном запрете деятельности, материалы дела переданы в суд.

Сегодня, 4 июля, следователи сообщили о задержании директора кафе, который подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мужчина находится сейчас в изоляторе временного содержания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранители закрыли цех «Кухни на районе» в Москве в рамках дела о ботулизме. Условия там были жуткие — антисанитария и грязь. К тому же отсутствовали документы, разрешающие работу с продуктами. Всего от некачественных салатов пострадали почти 400 человек в шести регионах России.