Уж очень хочется: какие необязательные расходы мешают копить деньги

Финэксперт Вересков: расходы на кофе могут составлять около 6 тысяч в месяц

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Ежедневные траты бьют по карману порой не меньше, чем крупные покупки.

Накопить деньги можно, если отказаться от ежедневных покупок «на автомате». Таким мнением с изданием Газета.ру поделился финансовый эксперт, шеф-редактор образовательной программы Сергей Вересков.

Дело в том, что многие небольшие траты человек делает чаще всего бессознательно, чтобы повысить себе настроение. Но, если переключиться на положительные эмоции, лишних покупок получится избежать.

«Иногда выпить кофе в кафе или ресторане приятно. Но, если это просто покупка на ходу ради впечатления, то не лучше ли заменить его на прослушивание любимой музыкальной композиции по пути? Это, по крайней мере, бесплатно», — говорит специалист.

Например, ежедневный кофе на вынос в Москве стоит от 200 до 300 рублей, а в месяц сумма может составить около шести тысяч. Вересков считает: если убедить себя в том, что хороший напиток можно приготовить и дома, получится неплохо сэкономить.

То же самое касается и приобретения новых гаджетов, хотя уже имеющиеся работают без нареканий.

«Погоня за новинками любых технических устройств — не необходимость, а желание обладать модной и привлекающей внимание вещью. На самом деле воспринимать гаджеты как статусные предметы уже не очень актуально», — отмечает эксперт.

Также следует более грамотно относиться и к покупке продуктов. Можно отказаться от еды «про запас» и чаще обращать внимание на скидочные акции и программы лояльности. Кроме того, нужно прекратить спонтанные траты и контролировать необходимость того или иного предмета, услуги.

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