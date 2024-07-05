Ни одной напрасной нити: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 июля

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На что следует обратить внимание на новой неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 8 по 14 июля 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Очень приятная, яркая и перспективная неделя, в которой есть дни для продуктивной работы.

Стоит обратить внимание на субботу: это день с отложенным приятным сюрпризом. Если хорошенько потрудиться в такой день, то можно получить дополнительный бонус позднее.

Также стоит рассмотреть среду и воскресенье для важных дел. Избегайте важных мероприятий в понедельник, вторник и пятницу, а визит к врачу постарайтесь не намечать на воскресенье.

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Понедельник, 8 июля 2024 года

5-tv.ru

День Водного петуха

Нейтральный день, который годится только для рутины, не для важных дел.

Подойдет понедельник лишь для рядовых инвестиций, подписаний незначительных бумаг.

Совет: достигайте цели через приспособляемость и незаметное проникновение. Не берите инициативу на себя. Медленное, но неуклонное продвижение приведет к успеху.

Вторник, 9 июля 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной собаки

Продолжается неделя днем «Разрушителя года», который совершенно не располагает к началу проектов и чего-то долгосрочного.

Зато это идеальный день для очищения, расставания раз и навсегда, расхламления и избавления от чего-то.

Совет: не предпринимайте активных действий. Отступление и соединение с другими людьми принесут пользу.

Среда, 10 июля 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной свиньи

Прекрасный день для большинства дел. Подойдет для начала путешествия, въезда в новый дом, свадьбы, обучения, любых земляных работ — чем больше будете проявлять активность в каких-либо вопросах, тем большую получите отдачу.

Совет: это время для наступления. Вы получите благословение свыше.

Четверг, 11 июля 2024 года

5-tv.ru

День Огненной крысы

Еще один хороший день, который дает мощную поддержку всем делам. Например, переезд, любые виды земляных работ, путешествие. Также это отличное время для поиска богатства и славы.

Совет: уделяйте больше внимания источнику своего пропитания. Следите за своей речью. Мудрый человек взращивает добродетель и распространяет ее на других.

Пятница, 12 июля 2024 года

5-tv.ru

День Огненного быка

Негативный день, который идет против энергий месяца. На пятницу не следует планировать значимые мероприятия, переговоры и процессы.

Тем не менее, если у вас вдруг намечен на сегодня, например, экзамен, то все же есть шанс его хорошо сдать.

Совет: подчинитесь неизбежному ходу вещей. Идите по пути наименьшего сопротивления. Избавьтесь от жестких взглядов, чтобы старые привычки могли исчезнуть.

Суббота, 13 июля 2024 года

5-tv.ru

День Каменного тигра

Благоприятный день с хорошими и сильными энергиями. Если хорошо потрудиться сегодня, то через 60-120 дней можно получить прекрасную отдачу в нужной для вас сфере. Постарайтесь наметить на этот день максимум важных дел и потрудиться на славу.

При этом день не годится для земляных работ и путешествий. Зато превосходно подойдет для инвестиций и решения финансовых вопросов.

Совет: улыбайтесь и сияйте, как полуденное солнце. Излучайте добрые чувства, щедрость и поддержку. Забудьте о грусти и унынии.

Воскресенье, 14 июля 2024 года

5-tv.ru

День Земляного кролика

Это день со «Звездой болезней», поэтому визит к врачу может быть омрачен неточным диагнозом или мелкими неурядицами.

Зато решение любых других вопросов будет весьма успешным. Переговоры, путешествия, начало учебы, подписание документов, поиск работы, инвестирование — все будет идти по плану.

Совет: чрезмерно строгие правила и ограничения могут причинить вред. Руководите ходом вещей, оставаясь в центре. Устанавливая разумные правила, люди упорядочивают свою жизнь.

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