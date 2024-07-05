Ни одной напрасной нити: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 июля
Фото, видео: 5-tv.ru
На что следует обратить внимание на новой неделе?
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 8 по 14 июля 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Очень приятная, яркая и перспективная неделя, в которой есть дни для продуктивной работы.
Стоит обратить внимание на субботу: это день с отложенным приятным сюрпризом. Если хорошенько потрудиться в такой день, то можно получить дополнительный бонус позднее.
Также стоит рассмотреть среду и воскресенье для важных дел. Избегайте важных мероприятий в понедельник, вторник и пятницу, а визит к врачу постарайтесь не намечать на воскресенье.
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Понедельник, 8 июля 2024 года
День Водного петуха
Нейтральный день, который годится только для рутины, не для важных дел.
Подойдет понедельник лишь для рядовых инвестиций, подписаний незначительных бумаг.
Совет: достигайте цели через приспособляемость и незаметное проникновение. Не берите инициативу на себя. Медленное, но неуклонное продвижение приведет к успеху.
Вторник, 9 июля 2024 года
День Деревянной собаки
Продолжается неделя днем «Разрушителя года», который совершенно не располагает к началу проектов и чего-то долгосрочного.
Зато это идеальный день для очищения, расставания раз и навсегда, расхламления и избавления от чего-то.
Совет: не предпринимайте активных действий. Отступление и соединение с другими людьми принесут пользу.
Среда, 10 июля 2024 года
День Деревянной свиньи
Прекрасный день для большинства дел. Подойдет для начала путешествия, въезда в новый дом, свадьбы, обучения, любых земляных работ — чем больше будете проявлять активность в каких-либо вопросах, тем большую получите отдачу.
Совет: это время для наступления. Вы получите благословение свыше.
Четверг, 11 июля 2024 года
День Огненной крысы
Еще один хороший день, который дает мощную поддержку всем делам. Например, переезд, любые виды земляных работ, путешествие. Также это отличное время для поиска богатства и славы.
Совет: уделяйте больше внимания источнику своего пропитания. Следите за своей речью. Мудрый человек взращивает добродетель и распространяет ее на других.
Пятница, 12 июля 2024 года
День Огненного быка
Негативный день, который идет против энергий месяца. На пятницу не следует планировать значимые мероприятия, переговоры и процессы.
Тем не менее, если у вас вдруг намечен на сегодня, например, экзамен, то все же есть шанс его хорошо сдать.
Совет: подчинитесь неизбежному ходу вещей. Идите по пути наименьшего сопротивления. Избавьтесь от жестких взглядов, чтобы старые привычки могли исчезнуть.
Суббота, 13 июля 2024 года
День Каменного тигра
Благоприятный день с хорошими и сильными энергиями. Если хорошо потрудиться сегодня, то через 60-120 дней можно получить прекрасную отдачу в нужной для вас сфере. Постарайтесь наметить на этот день максимум важных дел и потрудиться на славу.
При этом день не годится для земляных работ и путешествий. Зато превосходно подойдет для инвестиций и решения финансовых вопросов.
Совет: улыбайтесь и сияйте, как полуденное солнце. Излучайте добрые чувства, щедрость и поддержку. Забудьте о грусти и унынии.
Воскресенье, 14 июля 2024 года
День Земляного кролика
Это день со «Звездой болезней», поэтому визит к врачу может быть омрачен неточным диагнозом или мелкими неурядицами.
Зато решение любых других вопросов будет весьма успешным. Переговоры, путешествия, начало учебы, подписание документов, поиск работы, инвестирование — все будет идти по плану.
Совет: чрезмерно строгие правила и ограничения могут причинить вред. Руководите ходом вещей, оставаясь в центре. Устанавливая разумные правила, люди упорядочивают свою жизнь.
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