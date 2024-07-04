В Подмосковье решили вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Часть здания разрушил масштабный пожар, который устроили боевики вечером 22 марта.

Решен вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Сроки его появления зависят от восстановления сгоревшего здания. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев в беседе с РИА Новости.

«Это связано с восстановлением разрушенной части здания, которая пострадала от пожара», — сказал он.

Воробьев также добавил, что власти Подмосковья контактируют с пострадавшими в теракте семьями и собственником по вопросу создания мемориала.

Теракт в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, который привел к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших составило 145 человек, пострадавших — 551.

Восстановление сгоревшего «Крокуса»

Прежде губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исключил строительство концертного зала на месте сгоревшего «Крокуса». При этом следует отметить, что вскоре после трагедии представители организации-владельца обещали вернуть площадку к жизни.

Так, глава Crocus Group Араз Агаларов с сыном Эмином заявляли, что планируют оценить ущерб. По их словам, на разработку плана реконструкции понадобится время. Агаларов-старший собирался восстановить пострадавшие инфраструктурные объекты и «сохранить тысячи рабочих мест для сотрудников».

Позднее холдинг Crocus Group заявил о намерении восстановить внешний контур «Крокус Сити Холла». Площадь здания составляет 400 тысяч квадратных метров, десять тысяч из которых — прогоревшие кровля и периметр.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе». Некоторые из них до сих пор борются за жизнь.