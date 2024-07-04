Соперницы или подруги? Зачем Гаврилова внезапно сблизилась с экс-женой Агаларова

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Нынешняя супруга певца трогательно поздравила Лейлу Алиеву с праздником.

Модель Алена Гаврилова неожиданно для всех сблизилась с бывшей своего мужа — певца Эмина Агаларова. Супруга исполнителя душевно поздравила в соцсети Лейлу Алиеву с днем рождения и отметила, что они «неразлучны», на что обратило внимание издание 7Дней.ru.

Сперва с праздником экс-возлюбленную поздравил сам музыкант — избранники состояли в браке почти десять лет и сохранили дружеские отношения после расставания. Артист поделился совместной фотографией, а в подписи к снимку отметил, что они «всегда рядом».

Сначала публика звезд решила, что речь идет о детях и о самом певце, однако на себя внимание неожиданно обратила модель — она также опубликовала совместный с Алиевой снимок и поздравила подругу с 39-летием.

«Happy birthday, Leyla (С днем рождения, Лейла — Прим. ред.). Две палочки Twix», — написала Алена в посте.

Судя по всему, у двух женщин Эмина Агаларова — бывшей и нынешней — сложились чудесные отношения. Звезды ведут себя словно лучшие подруги и, кажется, довольно часто проводят время вместе.

Лейла Алиева и Алена Гаврилова могли сдружиться, когда модель столкнулась с внезапным разводом с музыкантом — пара расходилась в 2020 году, однако довольно скоро вновь сошлась. Артист смог «одуматься» и вернуть свою избранницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эмин Агаларов вновь женился на Гавриловой.