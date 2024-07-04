Губящая жара: что делать при тепловом ударе

Фото: www.globallookpress.com / Arkadius Kozera

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Погода летом не всегда бывает приятной — порой палящее солнце вызывает недомогание.

Сильная жара увеличивает риск теплового удара, симптомами которого являются повышение температуры тела, рвота и головокружение. Почему происходит «перегрев» организма и что в этом случае делать — рассказало URA.RU.

Солнечный удар является потенциально опасным состоянием для жизни человека, так как в организме начинает развиваться воспалительная реакция, в результате чего нарушается работа внутренних органов. Температура тела при чрезмерной жаре порой поднимается до 40 градусов, что вызывает гипертермию, которая, в свою очередь, иногда приводит к повреждению органов и серьезным осложнениям.

Среди симптомов «перегрева» обычно выделяют слабость, вялость, тошноту, рвоту, боли в голове и мышцах, судороги и учащенный ритм сердца. В легких случаях теплового удара человек также может странно себя вести и жаловаться на «спутанность сознания», а в тяжелых происходит дезориентация в пространстве.

В жаркое время года, при особо палящих солнечных лучах, стоит избегать нахождения на улице с 10:00 до 16:00, либо же по возможности укрываться в теньке. Рекомендуется проветривать помещение, в котором вы проводите большую часть времени, а также следует надевать одежду в светлых тонах.

Несколько раз в день стоит принимать прохладный душ, а во время приемов пищи свой выбор лучше останавливать на овощах и фруктах. Безусловно, важно следить за питьевым режим и употреблять достаточное количество воды.

Если у человека случился солнечный удар, то его необходимо отвести в тень или прохладное помещение, положить на спину и напоить водой. Кроме того, необходимо вызвать скорую помощь. Важно помнить о том, что температуру тела нужно снижать постепенно.

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